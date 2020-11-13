В Киеве "накрыли" так называемый call-центр, сотрудники которого обманывали граждан ЕС под видом инвестиционных посредников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской прокуратуры.

Сообщается, что организаторы мошеннической схемы, которыми были граждане иностранных государств, использовали в своей деятельности заблаговременно созданные веб-сайты и площадки в интернете по торговле валютой, виртуальными активами (криптовалютой), ценными бумагами, золотом и нефтью. Под видом инвестиционных посредников они привлекали средства граждан Северной и Центральной Европы, обещая им быстро получать невероятный доход.

Когда мошенники получали от потенциальных инвесторов согласие на обработку персональных данных, в том числе и данных о их банковские карты, со счетов потерпевших снимали деньги и переводили их на свои электронные кошельки. В дальнейшем легализация преступных доходов осуществлялась путем приобретения предметов роскоши как в Украине, так и за ее пределами.

По данным прокуратуры, к схеме привлекали около тысячи человек, которые "работали" операторами. Сами мошеннические call-центры были обустроены необходимой оргтехникой и серверным оборудованием. Действовала преступная схема в течение последних трех лет.

В прокуратуре также сообщили, что в ходе обысков, которые проводились в мошеннических офисах в среду, 11 ноября, были обнаружены и изъяты флешки, техника, телефоны, документы и другие доказательства, которы подтверждали противозаконную деятельность в "колл-центрах". За содеянное организатором мошеннической схемы грозит наказание. Сейчас следствие по данному делу продолжается - правоохранители работают над установлением всех лиц, причастных к организации схемы.

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