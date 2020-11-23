У столиці від китайського вірусу померли вже понад тисячу людей

Найбільше від ускладнень вірусу помирає людей у віці 65 років. Рівень смертності серед них становить 71%. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"За статистикою, найбільше помирають люди у віці 65 років - 71 відсоток. А також у віці 50-65 років – 23 відсотки. Це, в основному, пацієнти, які мають супутні патології: цукровий діабет, ожиріння, хвороби серця. У них вірус викликає ускладнення. Всього за період пандемії в столиці померли 496 жінок і 647 чоловіків", – заявив градоначальник.

Крім того, Кличко зазначив, що часто не вдається врятувати тих, хто занадто пізно звернувся за медичною допомогою:

"Не в лікарню, а навіть до сімейного лікаря багато хто звертається тільки на 7-8 день після перших симптомів захворювання. Тим самим втрачають дорогоцінний час".

Лікарі закликають людей ні в якому разі не займатися самолікуванням вірусу, а при перших симптомах зарази – негайно звертатися в лікарню і робити тест.

Під час цього ж брифінгу Віталій Кличко підкреслив, що киянам не варто розраховувати на масове тестування на китайський вірус. Він пояснив це тим, що в Києві і так найвищий показник охоплення тестами – 350 штук на 100 тисяч населення.

"Давайте почнемо з того, що жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це занадто складно і технічно і логістично. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів. Безкоштовні тести в державних медичних установах роблять пацієнтам з підозрою на COVID-19 тільки за рекомендацією лікаря", – заявив мер Києва.

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