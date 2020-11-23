В столице от китайского вируса скончались уже более тысячи человек

Больше всего от осложнений вируса умирает людей в возрасте 65 лет. Уровень смертности среди них составляет 71%. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«По статистике, больше всего умирают люди в возрасте 65 лет - 71 процент. А также в возрасте 50-65 лет – 23 процента. Это, в основном, пациенты, имеющие сопутствующие патологии: сахарный диабет, ожирение, болезни сердца. В них вирус вызывает осложнения. Всего за период пандемии в столице умерли 496 женщин и 647 мужчин», – заявил градоначальник.

Кроме того, Кличко отметил, что часто не удается спасти тех, кто слишком поздно обратился за медицинской помощью:

«Не в больницу, а даже к семейному врачу многие обращаются только на 7-8 день после первых симптомов заболевания. Тем самым теряют драгоценное время».

Врачи призывают людей ни в коем случае не заниматься самолечением вируса, а при первых симптомах заразы – немедленно обращаться в больницу и делать тест.

Во время этого же брифинга Виталий Кличко подчеркнул, что киевлянам не стоит рассчитывать на массовое тестирование на китайский вирус. Он объяснил это тем, что в Киеве и так самый высокий показать охвата тестами – 350 штук на 100 тысяч населения.

«Давайте начнем с того, что ни одна большая страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно и технически и логистически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов. Бесплатные тесты в государственных медицинских учреждениях делают пациентам с подозрением на COVID-19 только по рекомендации врача», – заявил мэр Киева.

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