В столице могут запретить работу метро и другого общественного транспорта
Как передает Politeka, об этом сказал заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".
Так, по словам Ляшко, если Киев окажется в "красной" карантинной зоне из-за ежедневного роста количества больных, то в городе могут прекратить работу метро и другого общественного транспорта.
"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый - ограничение его работы. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт", - сказал он.
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Если Киев попадет в "красную" зону, тогда маршруты, которые едут из столицы, также могут быть запрещены.
"Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", - отметил он.
Следует отметить, что по состоянию на утро 2 ноября в Киеве коронавирус диагностировали еще у 507 жителей столицы. Таким образом, общее количество случаев этой болезни в Киеве уже достигло 38 745.
Ранее сообщалось, что врачи скорой помощи Киева осуществляют 1100-1300 выездов на вызовы киевлян.
Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.
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