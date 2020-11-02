В столице могут запретить работу метро и другого общественного транспорта

Как передает Politeka, об этом сказал заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

Так, по словам Ляшко, если Киев окажется в "красной" карантинной зоне из-за ежедневного роста количества больных, то в городе могут прекратить работу метро и другого общественного транспорта.

Ляшко напомнил, что "красная" зона предусматривает дополнительные карантинные ограничения.

"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый - ограничение его работы. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт", - сказал он.

Если Киев попадет в "красную" зону, тогда маршруты, которые едут из столицы, также могут быть запрещены.

"Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", - отметил он.

Следует отметить, что по состоянию на утро 2 ноября в Киеве коронавирус диагностировали еще у 507 жителей столицы. Таким образом, общее количество случаев этой болезни в Киеве уже достигло 38 745.

Ранее сообщалось, что врачи скорой помощи Киева осуществляют 1100-1300 выездов на вызовы киевлян.

Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

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