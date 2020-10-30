Лікарі швидкої допомоги Києва здійснюють 1100-1300 виїздів на виклики киян

Хоча самих викликів фіксується 1500-1800 на добу.

Про це йдеться на сторінці Facebook "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва".

29 жовтня прибуття бригад на місце екстреного виклику до 10 хвилин склало 63% від загальної кількості.

Водії швидкої допомоги закликають водіїв поступатися дорогою, коли лікарі їдуть на виклик.

Раніше ми писали, що українська столиця встановила новий антирекорд щодо захворюваності коронавірусом - 741 новий випадок за добу.

Так, у Києві за минулу добу, 29 жовтня, коронавірусом заразилася 741 людина, що стало для столиці новим антирекордом.

Кількість нових випадків у Києві перевищила 700, і це вперше з початку пандемії. До цього антирекордом було 635 нових випадків зараження на COVID-19.

Всього з початку пандемії в столиці коронавірус підтвердили вже у 36 768 осіб. З них 743 пацієнти померли (за останню добу - 17 осіб), 12 639 - одужали. Зараз активними хворими залишаються 23 386 осіб.

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