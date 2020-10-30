Врачи скорой помощи Киева осуществляют 1100-1300 выездов на вызовы киевлян
Хотя самих вызовов фиксируется 1500-1800 в сутки.
Об этом говорится на страинице Facebook "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева".
29 октября прибытие бригад на место экстренного вызова до 10 минут составило 63% от общего количества.
Водители скорой помощи призывают водителей уступать дорогу, когда врачи едут на вызов.
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Ранее мы писали, что украинская столица установила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 741 новый случай за сутки.
Так, в Киеве за минувшие сутки, 29 октября, коронавирусом заразилась 741 человек, что стало для столицы новым антирекордом.
Количество новых случаев в Киеве превысило 700, и это впервые с начала пандемии. До этого антирекордом было 635 новых случаев заражения на COVID-19.
Всего с начала пандемии в столице коронавирус подтвердили уже у 36 768 человек. Из них 743 пациента умерли (за последние сутки - 17 человек), 12 639 - выздоровели. Сейчас активными больными остаются 23 386 человек.
Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.
Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о жестких штрафах за авто, как не попасть на деньги.