Видалити пухлину було складно, оскільки вона вросла в деякі органи
Так, у Львові хірурги видалили у 49-річної жінки пухлину, яка важила понад 6 кілограм. Пухлина займала всю черевну порожнину жінки, а його розміри становили 45х25х18 см (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).
Про це повідомили на сторінці Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги в Facebook.
"Мешканка Львова звернулася зі скаргами на постійну слабкість, запаморочення та гінекологічні кровотечі. Через надмірну вагу жінка не відчувала, що всередині у неї може бути пухлина такого розміру. Провівши обстеження, медики виявили, що це міома матки великих розмірів", – зазначили медики.
Ірина Білик вперше розповіла про страшний діагноз, як у Жанни Фріске: "Зробили операцію і повідомили..."
Дефолт в Україні, експерт попередив, яким буде долар і що робити з грошима: "Бажано перевести в..."
Зухвала Анджеліна Джолі переборщила з декольте, вип'ятивши напоказ апетитні "м'ячики": ось це вигляд!
Посивілий Тарзан повернувся до Корольової і ошелешив зовнішністю після скандалу зі зрадами: "Якось стрьомно..."
За їхніми словами, операція була складною. Вузли пухлини розташовувалися біля інших органів, вони вросли в жирову тканину кишечника. На наступний день пацієнтка змогла самостійно пересуватися, а 20 листопада її виписали.
Користувачі мережі захопилися українськими лікарями, які провели цю операцію:
"Молодці, пишаємося такими лікарями!", "спасибі за те, що Ви у нас є!❤ ", "це щось неймовірне, як з боку пацієнтки 6кг!!! так і майстерності лікарів", "Ангели в білих халатах - ви супер".
Нагадаємо, лікарі рятують 10-річну красуню, дівчинка може назавжди залишитися інвалідом.
Раніше Politeka писала, що на острівці безпеки в Харкові моторошна аварія, лікарі рятують дитину.