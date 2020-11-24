Видалити пухлину було складно, оскільки вона вросла в деякі органи

Так, у Львові хірурги видалили у 49-річної жінки пухлину, яка важила понад 6 кілограм. Пухлина займала всю черевну порожнину жінки, а його розміри становили 45х25х18 см (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

Про це повідомили на сторінці Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги в Facebook.

"Мешканка Львова звернулася зі скаргами на постійну слабкість, запаморочення та гінекологічні кровотечі. Через надмірну вагу жінка не відчувала, що всередині у неї може бути пухлина такого розміру. Провівши обстеження, медики виявили, що це міома матки великих розмірів", – зазначили медики.

За їхніми словами, операція була складною. Вузли пухлини розташовувалися біля інших органів, вони вросли в жирову тканину кишечника. На наступний день пацієнтка змогла самостійно пересуватися, а 20 листопада її виписали.

Користувачі мережі захопилися українськими лікарями, які провели цю операцію:

"Молодці, пишаємося такими лікарями!", "спасибі за те, що Ви у нас є!❤ ", "це щось неймовірне, як з боку пацієнтки 6кг!!! так і майстерності лікарів", "Ангели в білих халатах - ви супер".

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