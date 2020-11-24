Удалить опухоль было сложно, поскольку она вросла в некоторые органы

Так, во Львове хирурги удалили у 49-летней женщины опухоль, которая весила более 6 килограмм. Образование занимало всю брюшную полость женщины, а его размеры составляли 45х25х18 см (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Об этом сообщили на странице Львовской клинической больницы скорой помощи в Facebook.

"Жительница Львова обратилась с жалобами на постоянную слабость, головокружение и гинекологические кровотечения. Из-за избыточного веса женщина не чувствовала, что внутри у нее может быть опухоль такого размера. Проведя обследование, медики обнаружили, что это миома матки больших размеров", – отметили медики.

По их словам, операция была сложной. Узлы опухоли располагались возле других органов, они вросли в жировую ткань кишечника. На следующий день пациентка смогла самостоятельно передвигаться, а 20 ноября ее выписали.

Пользователи сети восхитились украинскими врачами, которые провели эту операцию:

"Молодцы, гордимся такими врачами!", "спасибо за то, что вы у нас есть!❤", "это что-то невероятное, как со стороны пациентки 6кг!!! так и мастерства врачей", "Ангелы в белых халатах - вы супер".

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