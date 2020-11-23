У Києві вже півроку не можуть знайти 16-річну Терезу Кондик, пошуки тривають

Ще 24 червня дівчиназалишила навчальний заклад, і відтоді її ніхто не бачив, передає Politeka.net з посиланням на службу розшуку дітей.

Прикмети Терези: на вигляд 15-16 років, зріст 150 – 160 сантиметрів. Дівчинка має середню статуру, світло-русяве волосся, темні очі.

Була одягнена в темно-синю майку, темно-сині шорти і червоні кеди.

Якщо кому відома якась інформація, прохання повідомити на гарячу лінію "Служби розшуку дітей «за номером 116 000 або в поліцію на номер»102".

Відзначимо, що у дівчини є сторінка в соцмережі. Там лише одне фото, на якому вона повернена до камери спиною. «Санаторій. Чекаю маму з суші", – йдеться в підписі до знімка, опублікованому в липні 2018 року.

Раніше ми розповідали про те, що 17-річна мешканка села Усатово Калініченко Олена Вадимівна поїхала з дому в Одесу ще 11 листопада і досі не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст 150-155 см, худорлявої статури, каштанове волосся, очі блакитні.

Була одягнена в світло-блакитну джинсову куртку, темно-сині джинси, чорні чоботи.

У поліції закликали з будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, прохання повідомляти в Усатівське відділення поліції за телефонами: (048) 779-46-62, (048) 52-25-771 або за спецлінією "102".

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Про зникнення 15-річного Гандзіль Даніеля Романовича стало відомо 2 листопада. За попередньою інформацією, він утік з центру "Довіра". Він вийшов з Центру соціальної підтримки дітей на вулиці Тополіній і пішов у невідомому напрямку.

Даніель був одягнений в блакитну куртку без капюшона, толстовку з капюшоном сіро-білого кольору, темні джинси і чорні кросівки.

Хлопчик худорлявої статури зі світлими очима і світло-русявим волоссям.

Всіх, у кого є інформація про місцезнаходження Даніеля, просять повідомити за номерами: 102 (поліція), 732 07 00, 098 172 11 84 (пошук зниклих дітей Дніпро).

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