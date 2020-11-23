В Киеве уже полгода не могут найти 16-летнюю Терезу Кондик, поиски продолжаются
Еще 24 июня девушка покинула учебное заведение, и с тех пор ее никто не видел, передает Politeka.net со ссылкой на службу розыска детей.
Приметы Терезы: на вид 15-16 лет, рост 150 – 160 сантиметров. Девочка имеет среднее телосложение, светло-русые волосы, темные глаза.
Была одета в темно-синюю майку, темно-синие шорты и красные кеды.
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Если комуто известна какая-то информация, просьба сообщить на горячую линию «Службы розыска детей» по номеру 116 000 или в полицию на номер «102».
Отметим, что у девушки есть страница в соцсети. Там лишь одно фото, на котором она повернута к камере спиной. «Санаторий. Жду маму с суши», – говорится в подписи к снимку, опубликованному в июле 2018 года.
Ранее мы рассказывали о том, что 17-летняя жительница села Усатово Калиниченко Елена Вадимовна уехала из дома в Одессу еще 11 ноября и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 150-155 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, глаза голубые.
Была одета в светло-голубую джинсовую куртку, темно-синие джинсы, черные сапоги.
В полиции призвали с любой информацией о месте нахождения разыскиваемой, просьба сообщать в Усатовское отделение полиции по телефонам: (048) 779-46-62, (048) 52-25-771 или по спецлинии «102».
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О пропаже 15-летнего Гандзиль Даниэля Романовича стало известно 2 ноября. По предварительной информации, он сбежал из центра «Доверие». Он вышел из центра социальной поддержки детей на улице Тополиной и ушел в неизвестном направлении.
Даниєль был одет в голубую куртку без капюшона, толстовку с капюшоном серо-белого цвета, темные джинсы и черные кроссовки.
Мальчик худощавого телосложения со светлыми глазами и светло-русыми волосами.
Всех, у кого есть информация о местонахождении Даниэля, просят сообщить по номерам: 102 (Полиция), 732 07 00, 098 172 11 84 (поиск пропавших детей Днепр).
Напомним, в Киеве дедушка потерял двух внуков: "Были в лесу, а потом дети пропали".
Как сообщала Politeka, пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
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