На Буковине безвести пропал 10-летний Иван Кужель

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой со ссылкой на информацию ГУ НП в Черновицкой области.

О пропаже сына в Кельменецкий отделе полиции заявил его отец, житель села Слободка. По его словам, 19 ноября около половины пятого вечера Иван ушел из дома в неизвестном направлении.

Мужчина добавил, что мальчик намеревался отправиться к сестре в Винницкую область.

Приметы ребенка: среднего роста, крепкого телосложения.

Был одет в коричневую камуфляжную куртку, светлые брюки и черные сапоги.

На розыск ребенка ориентировано следственно-оперативная группа и личный состав Кельменецкого отдела полиции, инспекторов ювенальной превенции и все наряды полиции Черновицкой области.

Если кому-то известна информация о местонахождении Ивана, просьба сообщить информацию по телефону «102».

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14 ноября Оксана Павличенко 1999 года рождения с двухлетним сыном Тимофеем ушла из дома в городе Богодухове и до сих пор не вернулись.

Приметы Оксаны: на вид женщине 25-30 лет, рост — 155-160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные длинные, нос прямой, губы тонкие.

В полиции просят всех, кому что-то известно о местонахождении Оксаны Павличенко с сыном, обратиться по телефону 099-51-02-007 или (05758) 3-21-02.

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