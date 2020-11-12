В Киеве пропал без вести 10-летний мальчик

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Известно, что в среду, 11 ноября, ребенок ушел из дома и так и не вернулся.

"Внимание! Разыскивается ребенок! Соломенским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается малолетний Васько Ермолай Русланович, 2010 года рождения, который 11.11.2020 ушел из дома и до настоящего времи не вернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вид мальчику 10 лет, рост - 165 см, худощавого телосложения, волосы - русые короткие, на лбу есть шрам.

Также сообщается, что у ребенка есть серьезное заболевание.

"Ребенок болен аутизмом. При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, просим звонить по номеру "102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве молодую разыскивают женщину, которая бросила у знакомых собственного ребенка и исчезла.

Так, на линию 102 позвонили и проинформировали, что в Киеве во дворе на улице Большой Васильковской женщина оставила со знакомыми свою трехлетнюю дочку и ушла в неизвестном направлении. Оказалось, что женщина вместе с ребенком пришла к знакомым, с которыми выпивала алкогольные напитки, а потом просто покинула квартиру, оставив дочь с ними. Известно, что горе-матери 19 лет.

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