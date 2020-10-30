В Броварах Киевской области пропал мальчик

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

Так, в Броварах Киевской области пропал без вести 12-летний мальчик. Он ушел из дома в четверг, 29 октября, и больше его не видели.

"Броварским отделом полиции разыскивается малолетний Бондарь Иван, 12 лет, который 29.10.2020 около 12:00 оставил свое место жительства, что по ул. Оникиенка, 10, в г. Бровары, и сейчас его место нахождения неизвестно", - говорится в сообщении.

Также известно о приметах мальчика: на вид ему 12-13 лет, он худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые, прямые, короткие, глаза серо-зеленые.

Он был одет в куртку синего цвета, синие джинсы и кроссовки синего цвета, а также шапку трикотажную черного цвета.

"При получении любой информации относительно возможного места нахождения парня звонить по номеру спецлинии полиции "102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соломенским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетний Николай Каминовский. Мальчику 14 лет (2006 года рождения). В воскресенье, 25 октября, он ушел с места своего проживания и до настоящего времени не вернулся.

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