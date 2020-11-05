В Киеве разыскивают пропавшую без вести 63-летнюю женщину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Об исчезновении женщины сообщила ее дочь.

"Внимание! Розыск! Пропала мамочка - Бережная Лилия Анатольевна, 1957 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина в понедельник, 2 ноября, около 18.00, в последний раз выходила на связь по мобильному телефону. Вероятно, в этот момент она ехала из Петровки в сторону дома, который находится на ул. Вышгородской.

Дочь Лилии Анатольевны рассказала о приметах своей мамы. Она была одета в черную или темно-синюю куртку, длинную юбку, на голове у нее была косынка.

Женщина среднего роста (165 см), худощавого телосложения, глаза - голубые, цвет волос - русый с сединой.

Известно также, что она часто посещала Киево-Печерскую лавру и другие храмы.

"Если кто-то видел или имеет хоть какую-то информацию, очень прошу сообщить: Ирина (дочь) - 067 3279500, Наталья (дочь) - 066 7991139. Спасибо", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина оставила у знакомых ребенка и исчезла. Это произошло во дворе на улице Большой Васильковской. Молодая женщина оставила со знакомыми свою 3-летнюю дочь и ушла в неизвестном направлении. По данным полиции, трехлетнюю девочку работники ювенальной превенции Печерского управления полиции совместно со службой по делам детей изъяли и временно поместили ее в больницу.

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