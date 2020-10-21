У Києві розшукують зниклу безвісти дівчинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".
Так, відомо, що 13-річна дитина у вівторок пішла з дому та зникла.
"Увага! Розшукується дитина! Дніпровським УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітня Клаунінг Єва Вікентіївна, 2007 р.н., яка 20.10.2020 пішла з дому та по теперішній час не повернулася", - йдеться в повідомленні.
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Відомо також про прикмети неповнолітньої: на вигляд їй близько 13-14 років, зріст 160 см, плотної тілобудови, волосся бордове коротке.
Єва була одягнена у зелену толстовку, зелені штани, кросівки чорно-білі.
"При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером 102", - закликають киян.
Раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці розшукують жінку, яка залишила у знайомих дитину і зникла. Так, у дворі на вулиці Великій Васильківській жінка залишила зі знайомими свою 3-річну доньку та пішла у невідомому напрямку. За даними поліції, трирічну дівчинку працівники ювенальної превенції Печерського управління поліції спільно зі службою у справах дітей вилучили та тимчасово помістили її до лікарні.
Нагадаємо, дівчата влаштували пекельний дебош в поїзді по дорозі до Києва, відео: "бігали голими і кричали".
Як повідомляла Politeka, під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.