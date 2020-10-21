В Киеве разыскивают пропавшую без вести девочку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

Так, известно, что 13-летний ребенок во вторник ушел из дома и пропал.

"Внимание! Разыскивается ребенок! Днепровским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается малолетняя Клаунинг Ева Викентьевна, 2007 г. р., которая 20.10.2020 ушла из дома и по настоящее время не вернулась", - говорится в сообщении.

Известно также о приметах несовершеннолетней: на вид ей около 13-14 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы бордовые короткие.

Ева была одета в зеленую толстовку, зеленые брюки, кроссовки черно-белые.

"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру 102", - призывают киевлян.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разыскивают женщину, которая оставила у знакомых ребенка и исчезла. Так, в дворе на улице Большой Васильковской женщина оставила со знакомыми свою 3-летнюю дочь и ушла в неизвестном направлении. По данным полиции, трехлетнюю девочку работники ювенальной превенции Печерского управления полиции совместно со службой по делам детей изъяли и временно поместили ее в больницу.

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