В Киеве разыскивают пропавшую без вести девочку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".
Так, известно, что 13-летний ребенок во вторник ушел из дома и пропал.
"Внимание! Разыскивается ребенок! Днепровским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается малолетняя Клаунинг Ева Викентьевна, 2007 г. р., которая 20.10.2020 ушла из дома и по настоящее время не вернулась", - говорится в сообщении.
Эффектная "невеста" Харламова согрела мужчин экстремальным декольте: "Сразу в жар бросило!"
"Вы сами себя унижаете": Королеву жестко поставили на место после выпада в сторону Собчак, Реввы и Меладзе
"Так делать нельзя": в "Дизель Шоу" поразились наглостью "Квартала 95", скандал не утихает
Первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой перемены погоды: "На большей территории..."
Известно также о приметах несовершеннолетней: на вид ей около 13-14 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы бордовые короткие.
Ева была одета в зеленую толстовку, зеленые брюки, кроссовки черно-белые.
"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру 102", - призывают киевлян.
Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разыскивают женщину, которая оставила у знакомых ребенка и исчезла. Так, в дворе на улице Большой Васильковской женщина оставила со знакомыми свою 3-летнюю дочь и ушла в неизвестном направлении. По данным полиции, трехлетнюю девочку работники ювенальной превенции Печерского управления полиции совместно со службой по делам детей изъяли и временно поместили ее в больницу.
Напомним, девушки устроили адский дебош в поезде по дороге в Киев, видео: "бегали голыми и кричали".
Как сообщала Politeka, под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.