В Киеве мужчина потерял двух своих внуков, и те три километра шли пешком через лес

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, в лесу возле улицы Газопроводной мужчина потерял двух детей - своих внуков. Дети прошли три километра пешком, прежде чем их удалось найти.

По данным правоохранителей, мужчина собирал грибы в лесу вместе с внуками и не заметил, когда потерял их. Около 14.00 он обратился в полицию и сообщил, что пропали его внуки - 6-летняя девочка и 5-летний мальчик. Для поиска детей был задействован весь личный состав Подольского управления полиции.

Когда приехала полиция, мужчина рассказал, что собирал грибы, но дети отошли от него и потерялись. Сначала он отправился на поиски детей самостоятельно, но найти их собственными силами ему не удалось.

Полицейские, узнав об инциденте, сразу же отправились на поиски детей. Уже через 40 минут на улице Городской заметили мальчика и девочку. Дети были немного уставшими, но с ними, к счастью, ничего не случилось. Полиция сразу же передала внуков дедушке и провела с ним профилактическую беседу.

"Внуков мы сразу отвезли дедушке и провели с ним профилактическую беседу о необходимости более пристально следить за детьми и не допускать подобных случаев в будущем", - сообщили правоохранители.

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