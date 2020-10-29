У Києві розшукують зниклого безвісти хлопчика

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, Солом‘янським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Микола Каміновський.

Відомо, що хлопчику 14 років (2006 року народження). В неділю, 25 жовтня, він пішов з місця свого проживання та по теперішній час не повернувся.

На вигляд хлопчику 14-15 років, зріст 165 см, середньої тілобудови, волосся темно русяве.

Микола був одягнений у куртку темно-синього кольору, реглан темно-зеленого кольору з капюшоном, чорні джинси, темні кросівки з білою підошвою і темну кепку.

"При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером 102", - звертаються до киян.

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