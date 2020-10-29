В Киеве разыскивают пропавшего без вести мальчика

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, Соломенским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетний Николай Каминовский.

Известно, что мальчику 14 лет (2006 года рождения). В воскресенье, 25 октября, он ушел с места своего проживания и до настоящего времени не вернулся.

На вид мальчику 14-15 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно русые.

Николай был одет в куртку темно-синего цвета, реглан темно-зеленого цвета с капюшоном, черные джинсы, темные кроссовки с белой подошвой и темную кепку.

"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, просим звонить по номеру 102", - обращаются к киевлянам.

Ранее сообщалось, что Святошинским управлением полиции разыскиваются родители или другие родственники малолетней девочки, которую ювеналы нашли в сквере на улице Котельникова, 26. По словам правоохранителей, девочка назвалась Кирой, ей 5 лет, ее маму зовут Катя, папа - Саша. Родители девочки могут проживать на массиве "Троещина". Люди, которые находились в сквере, объяснили, что девочка была с родителями, которые ее оставили и больше не появлялись.

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