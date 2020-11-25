Столичні поліцейські склали 5926 адмінпротоколів на порушників карантину з початку пандеміє

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу столичної поліції.

За дотриманням масочного режиму і загальних вимог карантину в Києві щодня стежать близько тисячі правоохоронців, працюючи в посиленому режимі з березня.

"Всього з початку карантину поліцейські Києва склали 5926 адміністративних протоколів і почали 14 кримінальних проваджень. Якщо проаналізувати ці статистичні дані, то можу говорити, що порушень фіксується менше, ніж, наприклад, в березні або квітні. Це пояснюється тим, що люди розуміють необхідність дотримання карантину. Однак не останню роль відіграє і профілактична робота, яку проводять поліцейські з киянами та гостями столиці", – зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Однак після того, як був введений "карантин вихідного дня", у поліцейських роботи істотно додалося.

Головний поліцейський Києва підкреслив, що правоохоронці не ставлять собі за мету виписати якомога більше штрафів. Їх завдання – припинити порушення. У разі, якщо слова поліцейських ігноруються, справа приймає більш серйозну форму, обертаючись протоколами і штрафами для порушників.

Крищено пояснив, що в столиці були випадки, коли представники одних і тих же закладів, а найчастіше це заклади громадського харчування чи торгівлі, плювати хотіли на карантинні обмеження і систематично порушують їх. Коли ж поліцейські беруться їх штрафувати, то вони звинувачують їх у перевищенні повноважень.

За останню добу в Києві виявлено 980 нових випадків зараження. 23 людини померли.

С начала пандемиив столице заболели 62620 жителей, 1196 умерли, 39987 выздоровели.

Нагадаємо, китайський вірус косить київських школярів.

Як повідомляла Politeka, карантин по максимуму буде введений, оголошена критична цифра для системи охорони здоров'я.

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