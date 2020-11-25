Самому маленькому киевлянину, зараженному вирусом, всего два месяца

Китайский вирус продолжает бушевать в столице, даже не думая тормозить

За последние сутки в Киеве зафиксировано 980 новых случаев заболевания, умерли 23 человека, сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших 509 женщин в возрасте от 18-ти до 89-ти лет и 80 девочек от двух до 17-ти лет. Что касается мужчин, то вирус диагностирован у 316 представителей сильного пола в возрасте от 18-ти до 89-ти лет и у 75 мальчиков от двух месяцев до 17-ти лет. Заболели в том числе и 53 медика.

Кличко подчеркнул, что вирус не щадит детей, и, несмотря на дистанционное обучение, среди них также немало заболевших. В столице болеют 1277 школьников и более 850 педагогов.

Сейчас на карантин закрыты пять столичных школ, на дистанционное обучение переведен 1041 класс в 268-ми школах.

Отправляют на карантин и детские сады. В Киеве сейчас закрыты семь детских садов и 192 группы в 147-ми детских садах. Наполняемость дошкольных учебных заведений – около 51%.

Ранее мэр отмечал, что самый высокий процент смертности среди больных в возрасте 65 лет.

«По статистике, больше всего умирают люди в возрасте 65 лет - 71 процент. А также в возрасте 50-65 лет – 23 процента. Это, в основном, пациенты, имеющие сопутствующие патологии: сахарный диабет, ожирение, болезни сердца. В них вирус вызывает осложнения. Всего за период пандемии в столице умерли 496 женщин и 647 мужчин», – заявил градоначальник.

Напомним, Минздрав сообщил об ослаблении карантина, новый список "красных" зон.

Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.

Также Politeka писала, что карантин по максимуму будет введен, объявлена критическая цифра для системы здравоохранения.