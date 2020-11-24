Что нужно знать украинцам

В Киеве за последние сутки заражение COVID-19 подтвердили еще у 1422 человека

Столица несколько недель держится в лидерах среди всех регионов Украины по ежедневному количеству выявленных инфицирований. Динамика заболеваемости не уменьшается.

По состоянию на утро 24 ноября в городе насчитывается 61 640 случая этого заболевания в Киеве. Такую статистику предоставили сайт СНБО и мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, среди заболевших:

865 женщин в возрасте от 18 до 84 лет

471 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет

51 девочка от 9 месяцев до 17 лет

35 мальчиков от 23 дней до 16 лет

Впервые с начала пандемии в столице за день COVID-19 заболели 81 медработника. Из всех новых больных в медучреждения столицы попали 68 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. За прошедшие сутки выздоровели 347 человек, всего преодолел коронавирус 21 091 житель Киева.

Напомним, что в Украине COVID-19 заразились 647 976 человек. Умерли 11 263 пациента, выздоровели – 299 358.

Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 12,5 млн), Индия (более чем 9,1 млн) и Бразилия (больше 6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.

Количество жертв вируса превысило 1,4 млн во всем мире, но больше 41 млн смогли побороть ее.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.