Столичные полицейские составили 5926 админпротоколов на нарушителей карантина с начала пандемии

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

За соблюдением масочного режима и общих требований карантина в Киеве ежедневно следят около тысячи правоохранителей, работая в усиленном режиме с марта.

«Всего с начала карантина полицейские Киева составили 5926 административных протоколов и начали 14 уголовных производств. Если проанализировать эти статистические данные, то могу говорить, что нарушений фиксируется меньше, чем, например, в марте или апреле. Это объясняется тем, что люди понимают необходимость соблюдения карантина. Однако не последнюю роль играет и профилактическая работа, которую проводят полицейские с киевлянами и гостями столицы », - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Однако после того, как был введен «карантин выходного дня», у полицейских работы существенно прибавилось.

Главный полицейский Киева подчеркнул, что правоохранители не ставят себе за цель выписать как можно больше штрафов. Их задача – пресечь нарушение. В случае, если слова полицейских игнорируются, дело принимает более серьезную форму, оборачиваясь протоколами и штрафами для нарушителей.

Крищено пояснил, что в столице были случаи, когда представители одних и тех же заведений, а чаще всего это заведения общепита или торговли, плевать хотели на карантинные ограничения и систематически нарушают их. Когда же полицейские берутся их штрафовать, то они обвиняют их в превышении полномочий.

За последние сутки в Киеве выявлено 980 новых случаев заражения. 23 человека скончались.

С начала пандемиив столице заболели 62620 жителей, 1196 умерли, 39987 выздоровели.

Напомним, китайский вирус косит киевских школьников.

Как сообщала Politeka, карантин по максимуму будет введен, объявлена критическая цифра для системы здравоохранения.

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