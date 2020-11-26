Ускладнення від небезпечної інфекції забрали життя колишнього директора департаменту охорони здоров'я Київської облдержадміністрації Олега Ременника

Першою трагічну новину повідомила в соціальній мережі Фейсбук заступник голови Київської обласної ради Тетяна Семенова, передає Politeka.net

""Це безмежне щастя, коли людина одужує", – так любив говорити директор КЗ КОР "Київський обласний онкологічний диспансер" Олег Ісакович Ременник. Але сам одужати не зміг. Ковід забрав у нас ще одного професіонала з великої літери, чудову людину, висококласного лікаря-онколога. За десятиліття своєї роботи він врятував життя тисячам людей. Це непоправна втрата для Київщини. Вічна і світла пам'ять йому... ", – йдеться в публікації.

Як повідомляє "Моя Київщина!, Олег Раменник народився 16 жовтня 1958 року в місті Біла Церква. У 1981 році він закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа", потім - інтернатуру за спеціальністю "Алергологія" та ординатуру за спеціальністю "Кардіологія".

Олег Ісакович працював головним терапевтом управління охорони здоров'я кода. У 2002 році обійняв посаду головного лікаря Київського обласного онкологічного диспансеру. У 2007 році був призначений начальником Головного управління охорони здоров'я КОДА. З 2013 року – директор Департаменту охорони здоров'я КОДА. Очолював облздрав столичного регіону до 2 серпня 2017 року. Обіймав посаду керівника КП Київської обласної ради "Київський обласний онкологічний диспансер".

Відзначимо, що, за словами експертів, люди у віці від 60 років найбільш уразливі для китайського вірусу, а відсоток смертності пацієнтів, яким 65+, становить 71%.

Нагадаємо, китайський вірус завдав нового удару по мешканцям Київщини.

Як повідомляла Politeka, китайський вірус забрав життя 17-річної українки, деталі.

Також Politeka писала, що змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.