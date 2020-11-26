Осложнения от опасной инфекции унесли жизнь бывшего директора департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации Олега Ременника

Первой трагическую новость сообщила в социальной сети Фейсбук заместитель председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова, передает Politeka.net

««Это безграничное счастье, когда человек выздоравливает», – так любил говорить директор КЗ КОР "Киевский областной онкологический диспансер" Олег Исакович Ременник. Но сам выздороветь не смог. Ковид забрал у нас еще одного профессионала с большой буквы, замечательного человека, высококлассного врача-онколога. За десятилетия своей работы он спас жизнь тысячам людей. Это невосполнимая потеря для Киевщины. Вечная и светлая память ему…», – говорится в публикации.

Как сообщает «Моя Киевщина», Олег Раменник родился 16 октября 1958 года в городе Белая Церковь. В 1981 году он окончил Киевский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», затем - интернатуру по специальности «Аллергология» и ординатуру по специальности «Кардиология».

Олег Исакович работал главным терапевтом управления здравоохранения КОГА. В 2002 году занял должность главного врача Киевского областного онкологического диспансера. В 2007 году был назначен начальником Главного управления здравоохранения КОДА. С 2013 года - директор Департамента здравоохранения КОДА. Возглавлял облздрав столичного региона до 2 августа 2017 года. Занимал должность руководителя КП Киевского областного совета «Киевский областной онкологический диспансер».

Отметим, что, по словам экспертов, люди в возрасте от 60 лет более всего уязвимы для китайского вируса, а процент смертности пациентов, которым 65+, составляет 71%.

Напомним, китайский вирус нанес новый удар по жителям Киевщины.

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