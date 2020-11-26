Всего с начала пандемии умерли 653 жителя региона

За минувшие сутки китайский вирус унес восемь жизней на Киевщине

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались четверо мужчин в возрасте от 40 до 70 лет и четыре женщины в возрасте от 45 до 69, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

Всего с начала пандемии вирус унес 653 жизни в регионе.

За последние сутки в Украине побит очередной рекорд по количеству новых заражений. Выявлено 15337 больных, умерло 225 человек, 31 из которых – в Киеве.

Всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 677 тысяч человек, 317 395 граждан выздоровели, 11 717 – умерли.

По словам доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Ольги Голубовской, реальное количество больных значительно выше, чем показывает официальная статистика. Она отметила, что многие люди болеют бессимптомно, а потому не делают тесты.

Кроме того, отметила Голубовская, статистика смертности от коронавируса также требует анализа.

Она также прогнозирует пик заболеваемости COVID-19 в Украине в декабре-январе. Из-за ухудшения погодных условийувеличиваются дозы возбудителя вируса.

Ранее мы писали о том, что врачи рассказали, как выглядят легкие жертв китайского вируса. Львовский патологоанатом Дмитрий Бондарев отметил, что у умерших от ковида пациентов легочная ткань меняет структуру.

«Плотность легочной ткани в норме должна проваливаться под пальцами, но у коронавирусных она очень плотная, как печень. Легкие изменены не только внутри, но и внешне. Виной тому – тромбы, которые образуются во время болезни», – подчеркнул он.

Напомним, коллапс добивает морги в Украине.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.