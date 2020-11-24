Украинка умерла из-за нехватки кислорода, а перед смертью она общалась со своей дочерью по телефону
Так, в Украине пациентка с коронавирусом скончалась спустя полтора часа после того, как ее маску с кислородом отдали другой инфицированной в более тяжелом состоянии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Леся Литвинова.
Литвинова также поделилась скриншотом сообщения, которое ей прислала дочь погибшей украинки. При этом она не уточнила, где и когда произошла трагедия
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"Она сказала, что маску сняли с нее, так как другой женщине хуже, ниже кислород, чем у нее. Она сказала, чтобы мы не звонили ей, она постарается уснуть", – написала женщина волонтеру.
Утром мужу пациентки позвонили из больницы и сообщили о смерти матери. Волонтер сообщила, что дочь погибшей также искала кислород для своего отца: "Маму она уже похоронила, за жизнь папы продолжает бороться".
Украинцы в комментариях возмущены таким положением дел, напоминая, что МОЗ не видит проблем с коронавирусом.
"Все это просто кошмарный ужас!", "Вам не кажется что это какой-то геноцид нации", "Расскажите, все эти ужасы, тем, кто не хочет соблюдать карантинные меры!!Многие с +тестом ходят на работу!", "МОЗ не видит проблем уже почти год, а кислородные сети в больницах оборудуют волонтеры, за деньги спонсоров, государственные деньги идут на что угодно, только не туда где надо гражданам...".
Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.