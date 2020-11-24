Украинка умерла из-за нехватки кислорода, а перед смертью она общалась со своей дочерью по телефону

Так, в Украине пациентка с коронавирусом скончалась спустя полтора часа после того, как ее маску с кислородом отдали другой инфицированной в более тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Леся Литвинова.

Литвинова также поделилась скриншотом сообщения, которое ей прислала дочь погибшей украинки. При этом она не уточнила, где и когда произошла трагедия

"Она сказала, что маску сняли с нее, так как другой женщине хуже, ниже кислород, чем у нее. Она сказала, чтобы мы не звонили ей, она постарается уснуть", – написала женщина волонтеру.

Утром мужу пациентки позвонили из больницы и сообщили о смерти матери. Волонтер сообщила, что дочь погибшей также искала кислород для своего отца: "Маму она уже похоронила, за жизнь папы продолжает бороться".

Украинцы в комментариях возмущены таким положением дел, напоминая, что МОЗ не видит проблем с коронавирусом.

"Все это просто кошмарный ужас!", "Вам не кажется что это какой-то геноцид нации", "Расскажите, все эти ужасы, тем, кто не хочет соблюдать карантинные меры!!Многие с +тестом ходят на работу!", "МОЗ не видит проблем уже почти год, а кислородные сети в больницах оборудуют волонтеры, за деньги спонсоров, государственные деньги идут на что угодно, только не туда где надо гражданам...".

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.