В одній з київських багатоповерхівок камери відеоспостереження зафіксували невідомого, який намагався потрапити в квартиру

Запис опублікували в групі "Київ Оперативний» у соціальній мережі Фейсбук.

На кадрах чоловік у шапці, який намагається проникнути всередину. Він спочатку пробував відкрити двері, а потім, побачивши камеру, кілька разів стукнув рукою по ній. Крім того, «візитер» комусь телефонував.

Після безуспішних спроб відкрити двері чоловік ретирувався. Чи був це домушник, історія мовчитью

"Друзі, допоможіть зробити відомим і знайти цього «порядного» виродка. Намагався проникнути в квартиру більше 30 хв, пошкодив замок, але, на щастя, не відкрив. Сталося все в Дарницькому районі, на вулиці Вірменській, 27/31", – йдеться в підписі до публікації.

"А який замок стоїть у автора? В лічку, плиз)", "та він переплутав під'їзд", "він синій, як ізолєнта", "мабуть, сусіди не дуже люблять автора відео, раз "не помітили" 30 хвилин вибивання дверей", "Модель замка в студію!", "Скільки болю і відчаю в цих очах", – пишуть у коментарях.

Кияни вже неодноразово попереджали про те, що в столиці щосили орудують домушники.

Нещодавно в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому можна помітити, як чоловік "обстежує" дверні замки в квартирах будинку.

"Шановні підписники! Будьте уважні, квартирні крадіжки не перестають здійснюватися. Наприклад, ось цей нежданий гість зайшов в під'їзд на Генерала Воробйова 09.11.2020 о 13:00 і почав просвічувати замки і «робити мітки». Через кілька годин він знову повернувся, щоб перевірити ці "Мітки". На щастя, його злякали, і крадіжка не відбулася", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, киян попередили про дивні знаки на дверях, фото.

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