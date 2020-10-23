За киевлянами наблюдают грабители, которые метят квартиры с помощью целого набора специальных знаков

Об этом рассказали в издании "Вести".

Волонтерам удалось расшифровать значение значков, которыми квартирные воры помечают понравившееся им жилье.

В арсенале домушников множество уловок – они не ленятся устанавливать системы видеонаблюдения, изучают платежки за коммунальные услуги, оставляют спички и волосинки в дверях.

Бывший сотрудник уголовного розыска Владимир Корниенко признает, что система знаков у домушников действительно существует. Однако ими пользуются достаточно редко, в основном – одиночки-аматоры.

Домушники оставляют метки возле квартир

Профессиональные домушники обычно оставляют собственные маячки, понятные только им. Например, подсунуть под двери рекламный листок – это позволяет узнать, не уехали ли владельцы квартиры.

Кроме того, воров интересуют окна квартиры, которая им приглянулась – включается ли там по вечерам свет. Если нет, то и хозяин, скорее всего, в отъезде.

К слову, в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали украинца, который устроил дебош с матами и угрозами.

Он прибыл в Украину из Минска, а оказалось, что его давно уже разыскивают за кражу.

Как сообщили пограничники, инцидент произошел утром в пятницу, 23 октября. Пассажир прибыл рейсом из Минска и во время проверочных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывание базы данных правоохранительных органов.

"Гражданина Украины задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в столичном аэропорту. Инцидент произошел в пункте пропуска "Борисполь", - говорится в сообщении.

Мужчина устроил натуральный дебош, бросался на пограничников, нецензурно ругался и угрожал.

Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.