За киевлянами наблюдают грабители, которые метят квартиры с помощью целого набора специальных знаков
Об этом рассказали в издании "Вести".
Волонтерам удалось расшифровать значение значков, которыми квартирные воры помечают понравившееся им жилье.
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В арсенале домушников множество уловок – они не ленятся устанавливать системы видеонаблюдения, изучают платежки за коммунальные услуги, оставляют спички и волосинки в дверях.
Бывший сотрудник уголовного розыска Владимир Корниенко признает, что система знаков у домушников действительно существует. Однако ими пользуются достаточно редко, в основном – одиночки-аматоры.
Домушники оставляют метки возле квартир
Профессиональные домушники обычно оставляют собственные маячки, понятные только им. Например, подсунуть под двери рекламный листок – это позволяет узнать, не уехали ли владельцы квартиры.
Кроме того, воров интересуют окна квартиры, которая им приглянулась – включается ли там по вечерам свет. Если нет, то и хозяин, скорее всего, в отъезде.
К слову, в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали украинца, который устроил дебош с матами и угрозами.
Он прибыл в Украину из Минска, а оказалось, что его давно уже разыскивают за кражу.
Как сообщили пограничники, инцидент произошел утром в пятницу, 23 октября. Пассажир прибыл рейсом из Минска и во время проверочных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывание базы данных правоохранительных органов.
"Гражданина Украины задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в столичном аэропорту. Инцидент произошел в пункте пропуска "Борисполь", - говорится в сообщении.
Мужчина устроил натуральный дебош, бросался на пограничников, нецензурно ругался и угрожал.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
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