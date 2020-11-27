В одной из киевских многоэтажек камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного, который пытался попасть в квартиру

Запись опубликовали в группе «Киев Оперативный» в социальной сети Фейсбук.

На кадрах мужчина в шапке, который пытается проникнуть внутрь. Он сначала пробовал открыть дверь, а затем, увидев камеру, несколько раз стукнул рукой по ней. Кроме того, «визитер» кому-то звонил по телефону.

После безуспешных попыток открыть дверь мужчина ретировался. Был ли это домушник, история умалчивает.

«Друзья, помогите сделать известным и найти эту «порядочного» урода. Пытался проникнуть в квартиру более 30 мин, повредил замок, но, к счастью, не открыл. Произошло все в Дарницком районе, на улице Армянской, 27/31», – говорится в подписи к публикации.

«А какой замок стоит у автора? В личку, плиз)», «Да он перепутал подъезд», «Он синий, как изолента», «Видать, соседи не очень любят автора видео, раз "не заметили" 30 минут выбивания двери», «Модель замка в студию!», «Сколько боли и отчаяния в этих глазах», – пишут в комментариях.

Киевляне уже неоднократно предупреждали о том, что в столице вовсю орудуют домушники.

Недавно в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором можно заметить, как мужчина "обследует" дверные замки в квартирах дома.

«Уважаемые подписчики! Будьте внимательны, квартирные кражи не перестают осуществляться. Например, вот этот нежданный гость зашел в подъезд на Генерала Воробьева 09.11.2020 в 13:00 и начал просвечивать замки и «делать метки». Через несколько часов он снова вернулся, чтобы проверить эти "метки". К счастью, его испугали, и кража не состоялась», – говорится в сообщении.

Напомним, киевлян предупредили о странных знаках на дверях, фото.

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