Київ побив рекорд за кількістю нових заражень китайським вірусом з початку пандемії

За минулу добу небезпечну інфекцію підтвердили у 1520 осіб. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко, зазначивши, що це – найвищий показник за весь час, поки вирує хвороба.

Вірус забрав життя 26 людей. Всього ж у столиці його жертвами стали 1253 киянина. Всього COVID-19 діагностовано у 65 539 осіб.

За словами Кличка, серед захворілих – 869 жінок у віці від 18 до 83 років, 607 чоловіків від 19 до 92 років, 22 дівчинки від 7 до 17 років і стільки ж хлопчиків. Наймолодшому зараженому коронавірусною інфекцією – всього 25 днів.

Серед хворих за добу – 56 медиків.

Крім того, в лікарні госпіталізована найбільша кількість інфікованих – 121 людина. Решта хворих на самоізоляції, під контролем медиків.

Всього в столичних лікарнях проходять лікування 2088 хворих з китайським вірусом, серед них – 31 дитина. Важкий стан медики діагностували у 858 пацієнтів. Зараз кисневу підтримку отримують 1233 людини, а на апаратах ШВЛ перебувають 30 хворих.

Минула доба стала рекордною і для всієї України. Станом на 27 листопада в країні виявлено понад 16 тисяч нових заражених.

У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в уряді все частіше говорять про можливий локдаун. Так, глава МВС Арсен Аваков зазначив, що тільки таким способом можна хоч трохи уповільнити поширення вірусу.

Нагадаємо, у Кличка зробили термінове звернення, маленькі кияни можуть опинитися в небезпеці.

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