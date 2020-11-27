Киев побил рекорд по количеству новых заражений китайським вирусом с начала пандемии

За прошлые сутки опасную инфекцию подтвердили у 1520 человек. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Виталий Кличко, отметив, что это – самый высокий показатель за все время, пока бушует болезнь.

Вирус унес жизни 26 человек. Всего же в столице его жертвами стали 1253 киевлянина. Всего COVID-19 диагностирован у 65 539 человек.

По словам Кличко, среди заболевших – 869 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 607 мужчин от 19 до 92 лет, 22 девочки от 7 до 17 лет и столько же мальчиков. Самому младшему зараженному коронавирусной инфекцией – всего 25 дней.

Среди заболевших за сутки – 56 медиков.

Кроме того, в больницы госпитализированное самое большое количество инфицированных – 121 человек. Остальные больные на самоизоляции, под контролем медиков.

Всего в столичных больницах проходят лечение 2088 больных с китайским вирусом, среди них – 31 ребенок. Тяжелое состояние медики диагностировали у 858 пациентов. Сейчас кислородную поддержку получают 1233 человека, а на аппаратах ИВЛ находятся 30 больных.

Прошедшие сутки стали рекордными и для всей Украины. По состоянию на 27 ноября в стране выявлено более 16 тысяч новых зараженных.

В связи со сложной єпидемиологической ситуацией в правительстве все чаще говорят о возможном локдауне. Так, глава МВД Арсен Аваков отметил, что только таким способом можно хоть немного замедлить распространение вируса.

Напомним, у Кличко сделали срочное обращение, маленькие киевляне могут оказаться в опасности.

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