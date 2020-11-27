Карантин внесс свои коррективы в празднование Нового года

Киевских родителей призвали не водить детей на массовые мероприятия во время рождественско-новогодних праздников

Воздержаться от традиционных утренников и концертов в школах и детских садиках просят родителей в департаменте образования и науки КГГА, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По словам и. о. первого заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, город вынужден подстраиваться под новые реалии.

«Поэтому в этом году мы призываем детей и их родителей, кроме ежедневного мониторинга температуры и обязательного ношения масок в общественных местах, воздержаться от посещения массовых мероприятий во время новогодних праздников», – заявил чиновник.

Он добавил, что по состоянию на 25 ноября две трети классов в школах закрыты на карантин из-за распространения эпидемии китайского вируса. Не намного лучше ситуация и в детсадах, заполняемость в которых – 51% от общего списка.

Большинство столичных школ уже давно практикуют дистанционное обучение, поскольку много школьников и учителей имеют подтвержденный китайский вирус.

По состоянию на 27 ноября Украина пробила очередной потолок по заболеваемости. Так, за последние сутки выявлено 16 218 новых случаев заражения.

Всего в Украине обнаружили 677 189 случаев коронавируса. С начала пандемии умерло 11 909 человек, из которых 192 человека – за последние сутки. Количество выздоровевших достигло 326 238 человек.

Напомним, вирус на Харьковщине набирает обороты, заразились уже сотни детей.

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