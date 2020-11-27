На Софіївській площі в Києві почали установку головної ялинки країни

Поруч з нею буде казкове містечко, передає Politeka.net з посиланням на популярні телеграм-канали Києва та "ТСН".

Так, "Киев Сейчас" повідомляє, що ялинка буде штучною. Її висота складе 31 метр, що на метр вище, ніж минулого року, а діаметр – 15 метрів, що майже в два рази більше в порівнянні з останньою ялинкою.

Для прикраси ялинки використають 10 кілометрів гірлянд і півтори тисячі іграшок. Крім того, поруч з нею з'являться двометрові персонажі казкового лісу, в тематику наступаючого року.

Щоб не пошкодити плитку під час установки ялинки, її прикрили спеціальним матеріалом.

Біля ялинки також плануються і ярмарки. При цьому наголошується, що фудкорти працювати не будуть. Однак бажаючі зможуть випити гарячий напій або купити сувеніри.

Відкриття головної ялинки України планується на суботу, 19 грудня, в День Святого Миколая.

Пандемія китайського вірусу, яка вирує по всьому світу, внесла свої корективи і в святкування Нового року в Україні. Масових гулянь не передбачається через складну епідеміологічну ситуацію в країні.

Як відомо, мер Києва Віталій Кличко закликав батьків школярів і вихованців дитячих садків утриматися від відвідування масових новорічно-різдвяних гулянь, щоб не піддавати своє здоров'я небезпеці й уникнути можливого зараження.

Крім того, не виключено, що в акурат перед Новим роком в країні буде введений локдаун. Хоч в уряді остаточного рішення ще не ухвалили, про його необхідність вже заявили деякі високопоставлені чиновники. Серед них – і глава МВС Арсен Аваков.

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