На Софиевской площади в Киеве начали установку главной елки страны
Рядом с ней будет сказочный городок, передает Politeka.net на популярные телеграмм-каналы Киева и "ТСН".
Так, «Киев Сейчас» сообщает, что елка будет искусственной. Ее высота составит 31 метр, что на метр выше, чем в прошлом году, а диаметр – 15 метров, что почти в два раза больше по сравнению с последней елкой.
Для украшения елки используют 10 километров гирлянд и полторы тысячи игрушек. Кроме того, рядом с ней появятся двухметровые персонажи сказочного леса, в тематику наступающего года.
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Чтобы не повредить плитку во время установки елки, ее прикрыли специальным материалом.
Возле елки также планируются и ярмарки. При этом отмечается, что фудкорты работать не будут. Однако желающие смогут выпить горячий напиток или купить сувениры.
Открытие главной елки Украины планируется на субботу, 19 декабря, в День Святого Николая.
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