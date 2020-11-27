Елка будет больше, чем в прошлом году

На Софиевской площади в Киеве начали установку главной елки страны

Рядом с ней будет сказочный городок, передает Politeka.net на популярные телеграмм-каналы Киева и "ТСН".

Так, «Киев Сейчас» сообщает, что елка будет искусственной. Ее высота составит 31 метр, что на метр выше, чем в прошлом году, а диаметр – 15 метров, что почти в два раза больше по сравнению с последней елкой.

Для украшения елки используют 10 километров гирлянд и полторы тысячи игрушек. Кроме того, рядом с ней появятся двухметровые персонажи сказочного леса, в тематику наступающего года.

Чтобы не повредить плитку во время установки елки, ее прикрыли специальным материалом.

Возле елки также планируются и ярмарки. При этом отмечается, что фудкорты работать не будут. Однако желающие смогут выпить горячий напиток или купить сувениры.

Открытие главной елки Украины планируется на субботу, 19 декабря, в День Святого Николая.

Пандемия китайского вируса, которая бушует по всему миру, внесла свои коррективы и в празднование Нового года в Украине. Массовых гуляний не предвидится из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Как известно, мэр Киева Виталий Кличко призвал родителей школьников и воспитанников детских садиков удержаться от посещения массовых новогодне-рождественских гуляний, чтобы не поддавать свое здоровье опасности и избежать возможного заражения.

Кроме того, не исключено, что в аккурат перед Новым годом в стране будет введен локдаун. Хоть в правительстве окончательного решения еще не приняли, о его необходимости уже заявили некоторые высокопоставленные чиновники. Среди них – и глава МВД Арсен Аваков.

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