Китайський вірус продовжує вирувати в Україні, і люди в соцмережах діляться жахом, який спостерігають у лікарнях у різних куточках країни

Розповідь жителів Сум про те, з чим їм довелося зіткнутися, провідуючи хворих родичів і навіть втрачаючи їх внаслідок пізно поставленого діагнозу, справила ефект бомби, що розірвалася, передає Politeka.net.

Нагадаємо, що, за словами місцевих, в медустановах, де приймають хворих з COVID-19, черга навіть для "блатних", а в реанімації за добу помирають по кілька людей, тіла яких потім складають в пакети й "оптом" відвозять у морг.

У коментарях під публікацією у соцмережах користувачі, в тому числі і кияни, залишили сотні коментарів, в яких діляться своїми історіями на тему китайського вірусу. Багато хто відзначає, що людям, у яких є інші захворювання, часом, значно серйозніші, в лікарню потрапити дуже важко.

"Вчора сусідку молоду з інсультом ледь госпіталізували, а на звернення людей не дуже звертають увагу. Лікування по телефону. Вже хворіли родичі і колеги, бачили ми це лікування", "а до кого звертатися? Татові поставили діагноз запалення, знімок на другий день симптомів, через день його забрала швидка з другого разу з сатурацією 50, знаєте, що це за цифра? Через два дні він помер від байдужості!", "Куди не підеш – потрібно купа грошей. Зробити кт, тест на ковід, аналізи не один, і купа ліків. До лікаря не потрапити, в кращому випадку, годин 5 посидиш в черзі", – пишуть люди.

Правда, є і ті, хто вважає, що в ситуації, що склалася, громадяни винні самі.

"По-перше самі люди винні, що при перших симптомах не звертаються за допомогою, а ще ходять на роботу у своїх справах поки не почнуть задихатися, коли вже черга в реанімацію. А президент не проконтролює всі лікарні. В цьому винна місцева влада. А де лікувалися попередники: не по Феофаніях, а то й крутіше?".

Ще одна категорія коментаторів взагалі сумнівається в тому, що влада транслює правдиву інформацію щодо вірусу:

"Кому вірити? Вчора дивилася за васильківську лікарню, де говорили, що люди лежать в коридорах, палати заповнені, ніде дівати хворих. Журналісти коли зайшли в цю лікарню, світло вимкнено, палати, в які вони потрапили, порожні, жодного хворого. Коридори те ж. Де правда, кому вірити? Далі журналістів ніхто не пустив знімати. Сама своїми очима це бачила".

Станом на 30 листопада в Україні зафіксовано 9 946 нових випадків захворювання. За добу померли 114 осіб. Всього з початку пандемії в країні заразилися 733 тисячі людей, 345 тисяч одужали, 12327 померли.

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