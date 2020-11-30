Китайский вирус продолжает бушевать в Украине, и люди в соцсетях делятся ужасом, который наблюдают в больницах в разных уголках страны

Рассказ жителей Сумм о том, с чем им довелось столкнуться, проведывая больных родственников и даже теряя их вследствие поздно поставленного диагноза, произвел эффект разорвавшейся бомбы, передает Politeka.net.

Напомним, что, по словам местных, в медучреждениях, где принимают больных с COVID-19, очередь даже для «блатных», а в реанимации за сутки умирают по несколько человек, тела которых потом складывают в пакеты и «оптом» отвозят в морг.

В комментариях под публикацией в соцсетях пользователи, в том числе и киевляне, оставили сотни комментариев, в которых делятся своими историями на тему китайского вируса. Многие отмечают, что людям, у которых есть другие заболевания, порой, значительно серьезнее, в больницу попасть очень тяжело.

«Вчера соседку молодую с инсультом едва госпитализировали, а на обращения людей не очень обращают внимание. Лечение по телефону. Уже болели родственники и коллеги, видели мы это лечение», «А к кому обращаться? Папе поставили диагноз воспаление, снимок на второй день симптомов, через день его забрала скорая со второго раза с сатурацией 50, знаете, что это за цифра? Через два дня он умер от безразличия!», «Куда не пойдешь – нужно куча денег. Сделать кт, тест на ковид, анализы не один, и куча лекарств. К врачу не попасть, в лучшем случае, часов 5 посидишь в очереди», – пишут люди.

Правда, есть и те, кто считает, что в сложившейся ситуации граждане виноваты сами.

«Во-первых сами люди виноваты, что при первых симптомах не обращаются за помощью, а еще ходят на работу по своим делам пока не начнут задыхаться, когда уже очередь в реанимацию. А президент не проконтролирует все больницы. В этом виновата местная власть. А где лечились предшественники: не по Феофаниях, а то и покруче?».

Еще одна категория комментаторов вообще сомневается в том, что власть транслирует правдивую информацию по вирусу:

«Кому верить? Вчера смотрела за васильковскую больницу, где говорили, что люди лежат в коридорах, палаты заполнены, негде девать больных. Журналисты когда зашли в эту больницу, свет выключен, палаты, в которые они попали, пустые, ни одного больного. Коридоры то же. Где правда, кому верить? Дальше журналистов никто не пустил снимать. Сама своими глазами это видела».

По состоянию на 30 ноября в Украине зафиксировано 9 946 новых случаев заболевания. За сутки скончались 114 человек. Всего с начала пандемии в стране заразились 733 тысячи людей, 345 тысяч выздоровели, 12327 скончались.

Напомним, карантин выходного дня подходит к концу, Степанов сделал важное заявление.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

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