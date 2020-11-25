За последние сутки на Сумщине выявлено 915 новых случаев заражения китайским вирусом, из которых почти половина, 445, – в областном центре

Местная медицинская система – на грани коллапса: больницы переполнены, а на одно койко-место приходится по два человека, передает OBOZREVATEL.

Журналисты отмечают, что уже есть случаи, когда пациенты умирали на пороге медучреждения, так и не дождавшись помощи. Только после нашумевшей смерти пенсионерки в Путивле, которая сама пришла в больницу, но мест не было, в ОГА занялись этим вопросом и увеличили количество мест для ковидных больных до 1350 коек в 16 медицинских учреждениях.

Условия, в которых лечат тех, кто таки смог попасть в больницу, временами не выдерживают никакой критики. Так, Анастасия Козакова показала в сети палату для больных с китайским вирусом. Как видно на снимках, ремонта и нового инвентаря тут не видели очень давно. Правда, после поста в соцсетях матрасы таки заменили, а окна со сквозняками заклеили.

По словам активиста Сергея Пушко, в больницах очередь даже для «блатных», а тяжелых больных не всегда принимают.

Лидия Жало, брат которой лежал в палате интенсивной терапии больницы №5, три дня провела под реанимацией. По ее словам, несколько дней семейный врач «вела» Андрея по телефону. Когда ему стало совсем плохо, то попасть в больницу удалось только через несколько дней. На тот момент у него уже было поражено 56% легких. Он позвонил сестре и сказал, что уже кашляет кровью.

«Семейная врач не советовала ложиться в больницу. У нас в Сумах просто так в больницу не попадешь. Мне пришлось поднимать всех, и брата скорая увезла в реанимацию больницы №5», – рассказала Лидия. К сожалению, спасти Андрея не удалось.

Она добавила, что пациенты реанимации умирали часто. Только в тот день, когда брата доставили в больницу, умерли четыре человека. Смерти были и на следующий день.

«Умерших людей составляли в черные специальные пакеты и клали у стенки в реанимации. Затем на каталке отвезли в морг», – говорит она, отмечая, что врачи в реанимации работают на износ.

«Понимаете, они не ходят, они там бегают. Они выходят к родственникам все мокрые, из них пот течет ручьями. В них адская работа. Медиков там катастрофически не хватает».

Перед тем, как в больнице открыли ковидное отделение, часть медиков уволились. Они не готовы за копейки ставить под угрозу свою жизнь и жизнь близких.

За лекарствами родственники больных вынуждены ездить в другие города, поскольку некоторых препаратов нет не только в больницах, но и в аптеках. Когда тяжелые больные умирают, то родственники просто оставляют препараты на специальной тумбочке у реанимации –- для тех, кому они еще могут пригодиться.

«Я хотела бы пригласить нашего президента Зеленского полечиться не у Феофании, а здесь, в Сумах, в больнице №5. Здесь нет тренажеров, здесь нет всех лекарств, пусть приезжает и полежит здесь», – отметила убитая горем Жало, потерявшая брата из-за несвоевременной диагностики и переполненности больниц.

Напомним, врачи раскрыли, что происходит в больницах.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.