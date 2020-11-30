Шансів врятуватися у них не було...

У лікарні на Львівщині через відсутність світла померли двоє пацієнтів з коронавірусом

Так, у Львівській області в місті Жовква через відсутність електрики задихнулося та померли два пацієнти, які перебували в реанімаційному відділенні на апаратах штучної вентиляції легенів. За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу.

Як зазначили правоохоронці, інцидент стався ввечері 27 листопада. Заступник керівника офісу президента України та голова Львівської ОДА визнали трагедію та розповіли про неї.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в коментарі "Українській правді" запевнив, що коли в лікарні зникла електроенергія, то генератори, спеціально передбачені для таких випадковостей, не включилися. За його словами, медикам довелося робити пацієнтам вентиляцію легенів вручну, за допомогою дихальних мішків і намагаючись замінити дію апаратів ШВЛ. Однак стан хворих був важким, їх не вдалося врятувати.

"Ця ситуація коштувала двох людських життів. Це неприпустимо і таке не повинно повторитися. Всі лікарні під час пандемії повинні бути готові до таких позаштатних ситуацій. Будемо розбиратися і робити кадрові висновки, в тому числі і на рівні райдержадміністрації", – заявив Тимошенко.

Водночас, голова Львівської ОДА Максим Козицький пояснив, що у Жовківській райлікарні є два електричні генератори, які можна застосовувати у разі аварійного відключення світла.

Зокрема, один електрогенератор підключений до електромережі в пологовому відділенні, а другий – на момент приїзду слідчо-оперативної групи і за словами самих працівників медичного закладу "чомусь знаходився в гаражному приміщенні на території лікарні і не був підключений до електромережі".



Він запевнив, що ініціює подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою-звільнення головного лікаря медичного закладу.

Зазначимо, що того дня в період між 17:50 та 19:10 у Жовківській районній лікарні не було світла. Саме в цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів віком 61 і 66 років, які перебували на ШВЛ. Попередня причина смерті-дихальна недостатність внаслідок двосторонньої пневмонії.

При цьому правоохоронці встановили, що в лікарні є два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла. Однак вони не були задіяні.

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