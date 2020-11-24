Українка померла через брак кисню, а перед смертю вона спілкувалася зі своєю дочкою по телефону

Так, в Україні пацієнтка з коронавірусом померла через півтори години після того, як її маску з киснем віддали іншій інфікованій в більш важкому стані.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Леся Литвинова.

Литвинова також поділилася скріншотом повідомлення, яке їй прислала дочка загиблої українки. При цьому вона не уточнила, де і коли сталася трагедія

"Вона сказала, що маску зняли з неї, так як іншій жінці гірше, нижче кисень, ніж у неї. Вона сказала, щоб ми не дзвонили їй, вона постарається заснути", – написала жінка волонтеру.

Вранці чоловікові пацієнтки подзвонили з лікарні і повідомили про смерть матері. Волонтер повідомила, що дочка загиблої також шукала кисень для свого батька: "Маму вона вже поховала, за життя тата продовжує боротися".

Українці в коментарях обурені таким станом справ, нагадуючи, що МОЗ не бачить проблем з коронавірусом.

"Все це просто жахливий жах!", "Вам не здається що це якийсь геноцид нації", " Розкажіть, всі ці жахи, тим, хто не хоче дотримуватися карантинних заходів!! Багато з + тестом ходять на роботу!", "МОЗ не бачить проблем вже майже рік, а кисневі мережі в лікарнях обладнають волонтери, за гроші спонсорів, державні гроші йдуть на що завгодно, тільки не туди де треба громадянам...".

Нагадаємо, епідеміолог благає про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що захворюваність китайським вірусом в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.