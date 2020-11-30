Шансов спастись у них не было...

В больнице на Львовщине из-за отсутствия света умерли двое пациентов с коронавирусом

Так, во Львовской области в городе Жовква из-за отсутствия электричества задохнулись и скончались два пациента, которые находились в реанимационном отделении на аппаратах искусственной вентиляции легких. По данному факту полиция открыла уголовное дело.

Как отметили правоохранители, инцидент произошел вечером 27 ноября. Заместитель руководителя Офиса президента Украины и глава Львовской ОГА признали трагедию и рассказали о ней.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в комментарии "Украинской правде" заверил, что когда в больнице исчезла электроэнергия, то генераторы, специально предусмотренные для таких случайностей, не включились. По его словам, медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную, с помощью дыхательных мешков и пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти.

"Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации", – заявил Тимошенко.

В то же самое время, глава Львовской ОГА Максим Козицкий объяснил, что в Жовковской райбольнице имеются два электрических генератора, которые можно применять в случае аварийного отключения света.

В частности, один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении, а второй – на момент приезда следственно-оперативной группы и по словам самих работников медицинского учреждения "почему-то находился в гаражном помещении на территории больницы и не был подключен к электросети".



Он заверил, что инициирует представление об увольнении председателя Жовковской РГА, а перед Жовковским районным советом – увольнения главного врача медицинского учреждения.

Отметим, что в тот день в период между 17:50 и 19:10 в Жовковской районной больнице не было света. Именно в это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые находились на ИВЛ. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность вследствие двусторонней пневмонии.

При этом правоохранители установили, что в больнице есть два электрических генератора на случай аварийного отключения света. Однако они не были задействованы.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

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