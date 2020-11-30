Ускладнення, спровоковані китайським вірусом, забрали життя молодого поліцейського на Київщині
38-річний Віктор Кириченко помер у реанімаційному відділенні лікарні, повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції в Київській області.
Як розповіли колеги покійного, Віктор присвятив службі в правоохоронних органах 18 років. Він обіймав посаду поліцейського сектору реагування патрульної поліції Бориспільського відділу поліції. Його характеризують як відповідального, сумлінного, людяного і справедливого.
У Віктора залишилися батьки, дружина і двоє дітей – син і дочка.
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Колеги пообіцяли, що докладуть всіх зусиль, щоб допомогти родині покійного і підтримати її в цей важкий час.
Раніше ми розповідали про те, що небезпечна китайська зараза забрала життя 17-річної українки в Кропивницькому. Дівчина тривалий час страждала від цукрового діабету, а коронавірус дав ускладнення.
За словами головного лікаря міської лікарні Олександра Артюха, медики ввели молодій пацієнтці дозу препарату "Актемра", однак це не допомогло, і дорогі ліки за 1000 доларів її не врятували.
Артюх розповів, що дівчина спочатку лікувалася в дитячій обласній лікарні, проте після позитивного тесту на коронавірус її у важкому стані перевели в реанімацію інфекційного відділення центральної міськлікарні.
"Пацієнтка хворіла на цукровий діабет з десяти років. При COVID-19 це дуже неприємна історія, оскільки хвороба погіршує стан таких пацієнтів. Ми робили все, що могли", – пояснив головлікар.
Нагадаємо, епідеміолог благає про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.
Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.
Також Politeka писала, що у жінки забрали кисень для іншого пацієнта, і вона не вижила.