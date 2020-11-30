Осложнения, спровоцированные китайским вирусом, унесли жизнь молодого полицейского на Киевщине
38-летний Виктор Кириченко скончался в реанимационном отделении больницы, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области.
Как рассказали коллеги покойного, Виктор посвятил службе в правоохранительных органах 18 лет. Он занимал должность полицейского сектора реагирования патрульной полиции Бориспольского отдела полиции. Его характеризуют как ответственного, добросовестного, человечного и справедливого.
У Виктора остались родители, жена и двое детей – сын и дочь.
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Коллеги пообещали, что приложат все усилия, чтобы помочь семье покойного и поддержать ее в это трудное время.
Ранее мы рассказывали о том, что опасная китайская зараза унесла жизнь 17-летней украинки в Кропивницком. Девушка длительное время страдала от сахарного диабета, а коронавирус дал осложнения.
По словам главного врача городской больницы Александра Артюха, медики ввели молодой пациентке дозу препарата «Актемра», однако это не помогло, и дорогое лекарство за 1000 долларов ее не спасло.
Артюх рассказал, что девушка сначала лечилась в детской областной больнице, однако после положительного теста нa коронaвирус ее в тяжелом состоянии перевели в реaнимaцию инфекционного отделения центрaльной горбольницы.
«Пациентка болела сахарным диaбетом с десяти лет. При COVID-19 это очень неприятная история, так как болезнь ухудшает состояние тaких пaциентов. Мы делали все, что могли», – объяснил главврач.
Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента, и она не выжила.