Поки одні працювали під ОП, інші його пікетували

У центрі Києва перед Офісом Президента монтують каток

Туди вже звезли необхідні матеріали, і робітники взялися за монтаж, передає «Цензор.НЕТ". Частина території огороджена парканом.

Про роботи на вулиці Банковій перед ОП повідомили і в соцмережах.

Так, телеграм-канал "Киев Сейчас" зазначає, що поки будується каток, неподалік проходить мітинг ошуканих вкладників банку "Аркада". Люди вимагають добудувати три житлових комплекси, за квартири в яких вони заплатили, але житла так і не побачили. Гроші їм також ніхто не повернув

"Судячи з усього, одне іншому не заважає", – прокоментував автор публікації.

Чому в розпал епідемії столична влада дала добро на каток, куди будуть збиратися натовпи людей, залишається загадкою.

Зазначимо, що через протест вкладників "Аркади" тимчасово перекрили рух Хрещатиком – від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького.

Раніше ми розповідали, що на Софіївській площі почали монтаж головної ялинки України. Вона буде штучною. Її висота складе 31 метр, що на метр вище, ніж минулого року, а діаметр – 15 метрів, що майже в два рази більше в порівнянні з попередницею.

Для прикраси ялинки використають 10 кілометрів гірлянд і півтори тисячі іграшок. Крім того, поруч з нею з'являться двометрові персонажі казкового лісу, в тематику наступаючого року.

Біля ялинки також плануються і ярмарки. При цьому наголошується, що фудкорти не працюватимуть. Однак бажаючі зможуть випити гарячий напій або купити сувеніри.

Відкриття головної ялинки України планується на суботу, 19 грудня, в День Святого Миколая.

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