Пока одни работали под ОП, другие его пикетировали

В центре Киева перед Офисом Президента монтируют каток

Туда уже свезли необходимые материалы, и рабочие взялись за монтаж, передает «Цензор.НЕТ». Часть территории ограждена забором.

О работах на улице Банковой перед ОП сообщили и в соцсеттях.

Так, телеграм-канал «Киев Сейчас» отмечает, что пока строится каток, неподалеку проходит митинг обманутіх вкладчиков банка «Аркада». Люди требуют дострочить три жилых комплекса, за квартиры в которых они заплатили, но жилья так и не увидели. Деньги им также никто не вернул

«Судя по всему, одно другому не мешает», – прокомментировал автор публикации.

Почему в разгар эпидемии столичные власти дали добро на каток, куда будут собираться толпы людей, остается загадкой.

Отметим, что из-за протеста вкладчиков «Аркады» временно перекрыли движение по Крещатику – от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого.

Ранее мы рассказывали, что на Софиевской площади начали монтаж главной елки Украины. Она будет искусственной. Ее высота составит 31 метр, что на метр выше, чем в прошлом году, а диаметр – 15 метров, что почти в два раза больше по сравнению с предшественницей.

Для украшения елки используют 10 километров гирлянд и полторы тысячи игрушек. Кроме того, рядом с ней появятся двухметровые персонажи сказочного леса, в тематику наступающего года.

Возле елки также планируются и ярмарки. При этом отмечается, что фудкорты работать не будут. Однако желающие смогут выпить горячий напиток или купить сувениры.

Открытие главной елки Украины планируется на субботу, 19 декабря, в День Святого Николая.

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