Китайський вірус продовжує косити українців, не шкодуючи навіть дітей

З початку пандемії небезпечна інфекція забрала 12 717 життів, у тому числі – і 12-річного Олексія Чижова.

Хлопчик, якого сімейний лікар лікував по телефону від ангіни, помер в Охматдиті від китайського вірусу, передає "Главком".

За словами рідних Альоші, у нього спочатку був наліт у горлі. Сімейний лікар по телефону поставила діагноз ─ ангіна.

До лікарні дитина потрапила вже у важкому стані, де і померла.

Для матері дитини – це другий важкий удар за останні п'ять років. У 2015 році вона поховала чоловіка.

Раніше ми розповідали про те, що небезпечний вірус забрав життя 11-місячної українки. Як і у випадку з Чижовим, дитину спочатку лікували зовсім від іншої хвороби.

За словами мами маленької Ілони, Наталії Івашиної, дівчинка захворіла 18 жовтня. Жінку і дитину доставили в Новоукраїнську ЦРЛ. Спочатку лікарі говорили, що у крихти бронхіт.

"Я весь час була з нею. У неї була температура 37,5. Потім через кілька днів, коли медсестра зняла їй канюлю, я побачила, що у дочки синяк і рука опухла. Вони неправильно кололи і не потрапили до вени. Я влаштувала їм скандал, і мене виписали додому", – згадує Наталя.

Вдома стан дівчинки погіршився, і жінку з дитиною по швидкій знову доставили в медустанову.

За словами бабусі дитини, в Новоукраїнці лікарі лікували у внучці то бронхіт, то отруєння, про коронавірус мови навіть не було.

"Коли ми приїхали в обласну лікарню, то лікар нам відразу сказав, що вони вже нічого зробити не можуть! У Новоукраїнці в дитячому відділенні просто вбили нашу дівчинку", – каже невтішна Віра Іванівна.

Нагадаємо, пенсіонерку з пневмонією вигнали з лікарні, жінка не вижила.

Як повідомляла Politeka, вірус забрав життя молодої українки, останні слова спливли в мережі.

Також Politeka писала, що змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.