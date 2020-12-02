Китайський вірус продовжує косити українців, не шкодуючи навіть дітей
З початку пандемії небезпечна інфекція забрала 12 717 життів, у тому числі – і 12-річного Олексія Чижова.
Хлопчик, якого сімейний лікар лікував по телефону від ангіни, помер в Охматдиті від китайського вірусу, передає "Главком".
За словами рідних Альоші, у нього спочатку був наліт у горлі. Сімейний лікар по телефону поставила діагноз ─ ангіна.
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До лікарні дитина потрапила вже у важкому стані, де і померла.
Для матері дитини – це другий важкий удар за останні п'ять років. У 2015 році вона поховала чоловіка.
Раніше ми розповідали про те, що небезпечний вірус забрав життя 11-місячної українки. Як і у випадку з Чижовим, дитину спочатку лікували зовсім від іншої хвороби.
За словами мами маленької Ілони, Наталії Івашиної, дівчинка захворіла 18 жовтня. Жінку і дитину доставили в Новоукраїнську ЦРЛ. Спочатку лікарі говорили, що у крихти бронхіт.
"Я весь час була з нею. У неї була температура 37,5. Потім через кілька днів, коли медсестра зняла їй канюлю, я побачила, що у дочки синяк і рука опухла. Вони неправильно кололи і не потрапили до вени. Я влаштувала їм скандал, і мене виписали додому", – згадує Наталя.
Вдома стан дівчинки погіршився, і жінку з дитиною по швидкій знову доставили в медустанову.
За словами бабусі дитини, в Новоукраїнці лікарі лікували у внучці то бронхіт, то отруєння, про коронавірус мови навіть не було.
"Коли ми приїхали в обласну лікарню, то лікар нам відразу сказав, що вони вже нічого зробити не можуть! У Новоукраїнці в дитячому відділенні просто вбили нашу дівчинку", – каже невтішна Віра Іванівна.
Нагадаємо, пенсіонерку з пневмонією вигнали з лікарні, жінка не вижила.
Як повідомляла Politeka, вірус забрав життя молодої українки, останні слова спливли в мережі.
Також Politeka писала, що змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.