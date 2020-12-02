Китайский вирус продолжает косить украинцев, не жалея даже детей
С начала пандемии опасная инфекция унесла 12 717 жизней, в том числе – и 12-летнего Алексея Чижова.
Мальчик, которого семейный врач лечил по телефону от ангины, умер в Охматдете от китайского вируса, передает «Главком».
По словам родным Алеши, у него сначала был налет в горле. Семейный врач по телефону поставила диагноз ─ ангина.
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В больницу ребенок попал уже в тяжелом состоянии, где и скончался.
Для матери ребенка – это второй тяжелейший удар за последние пять лет. В 2015 году она похоронила мужа.
Ранее мы рассказывали о том, что опасный вирус унес жизнь 11-месячной украинки. Как и в случае с Чижовым, малышку сначала лечили совершенно от другой болезни.
По словам мамы маленькой Илоны, Натальи Ивашиной, девочка заболела 18 октября. Женщину и малышку доставили в Новоукраинскую ЦРБ. Сначала врачи говорили, что у крошки бронхит.
«Я все время была с ней. У нее была температура 37,5. Затем через несколько дней, когда медсестра сняла ей канюлю, я увидела, что у дочери синяк и рука опухла. Они неправильно кололи и не попали в вену. Я устроила им скандал, и меня выписали домой», – вспоминает Наталья.
Дома состояние девочки ухудшилось, и женщину с ребенком по скорой снова доставили в медучреждение.
По словам бабушки ребенка, в Новоукраинке врачи лечили у внучке то бронхит, то отравление, о коронавирусе речи даже не было.
«Когда мы приехали в областную больницу, то врач нам сразу сказал, что они уже ничего сделать не могут! В Новоукраинке в детском отделении просто убили нашу девочку», – говорит безутешная Вера Ивановна.
Напомним, пенсионерку с пневмонией выгнали из больницы, женщина не выжила.
Как сообщала Politeka, вирус унес жизнь молодой украинки, последние слова всплыли в сети.
Также Politeka писала, что измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.