Китайский вирус продолжает косить украинцев, не жалея даже детей

С начала пандемии опасная инфекция унесла 12 717 жизней, в том числе – и 12-летнего Алексея Чижова.

Мальчик, которого семейный врач лечил по телефону от ангины, умер в Охматдете от китайского вируса, передает «Главком».

По словам родным Алеши, у него сначала был налет в горле. Семейный врач по телефону поставила диагноз ─ ангина.

В больницу ребенок попал уже в тяжелом состоянии, где и скончался.

Для матери ребенка – это второй тяжелейший удар за последние пять лет. В 2015 году она похоронила мужа.

Ранее мы рассказывали о том, что опасный вирус унес жизнь 11-месячной украинки. Как и в случае с Чижовым, малышку сначала лечили совершенно от другой болезни.

По словам мамы маленькой Илоны, Натальи Ивашиной, девочка заболела 18 октября. Женщину и малышку доставили в Новоукраинскую ЦРБ. Сначала врачи говорили, что у крошки бронхит.

«Я все время была с ней. У нее была температура 37,5. Затем через несколько дней, когда медсестра сняла ей канюлю, я увидела, что у дочери синяк и рука опухла. Они неправильно кололи и не попали в вену. Я устроила им скандал, и меня выписали домой», – вспоминает Наталья.

Дома состояние девочки ухудшилось, и женщину с ребенком по скорой снова доставили в медучреждение.

По словам бабушки ребенка, в Новоукраинке врачи лечили у внучке то бронхит, то отравление, о коронавирусе речи даже не было.

«Когда мы приехали в областную больницу, то врач нам сразу сказал, что они уже ничего сделать не могут! В Новоукраинке в детском отделении просто убили нашу девочку», – говорит безутешная Вера Ивановна.

Напомним, пенсионерку с пневмонией выгнали из больницы, женщина не выжила.

Как сообщала Politeka, вирус унес жизнь молодой украинки, последние слова всплыли в сети.

Также Politeka писала, что измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.