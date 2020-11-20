Житомир потрясла смерть 39-летней преподавательницы государственного технологического университета Ольги Грабар

Женщина попала в больницу с китайским вирусом 2 ноября, а за два дня до смерти оставила в соцсети крик о помощи к мэру города Сергею Сухомлину, передает Politeka.net.

«Сергей Иванович, срочно нужна ваша помощь для людей, лежащих в гор.больнице #1! Для людей в реанимации на ковид-19 уже нет кислорода! Сегодня реанимация работала через раз! А это единственный наш шанс на спасение! Вмешайтесь! Я знаю, вы в этом городе можете все! Я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз! Бедные врачи в реанимации не знают, что делать! Спасите! Самое страшное, что у нас нет времени!», – говорится в сообщении.

Уже 17 ноября Ольги не стало.

В больнице, где не стало пациентки, уверяют, что у Грабар действительно был вирус и сопутствующие заболевания.

«Она с самого начала находилась в реанимации. Была подключена к аппарату неинвазивной вентиляции, была на високопотоковий вентиляции. То есть, она получала 10 литров кислорода в минуту, а около 30 литров в минуту нуждалась... Мы проводили вскрытие. Причина смерти - интенсивная тромбоэмболия легочной артерии", – заявил журналистам издания «Житомир инфо» руководитель КП «Больница №1» Андрей Волков.

Он заверил, что проблем с кислородом в больнице нет, его запасы серьезные.

«У нас есть договора с поставщиками, с этим проблем нет. Есть технические моменты в системе. Сейчас начались заморозки, и начали примерзать магистрали. И технически может быть падение давления на минуту или две, но потом давление восстанавливается. Это связано чисто с физическими причинами», – заверил Волков.

Как сообщает издание OBOZREVATEL, Ольга признавалась знакомым, что ей очень страшно, и хотела жить. Она также жаловалась друзьям на перебои с кислородом.

Журналисты ресурса также напомнили, что 10 ноября готовили материал по этой больнице, и тогда Волков признавался, что у них есть проблема с кислородом. Больнице не хватало кислородных точек для подачи высокопотокового газа.

У Ольги Грабар остались муж и 11-летний сын, день рождения которого отмечали в прошлом месяце. В соцсетях она признавалась, что появление ребенка сделало ее жизнь полной и счастливой.

Ранее мы рассказывали о том, что в селе Горькая Полонка в Волынской области произошел скандал в одной из местных больниц. Так, врачи приписали умершему коронавирусную инфекцию, хотя причиной смерти мужчины был инсульт.

Семья умершего пожаловалась на то, что из-за этого не смогли нормально попрощаться с ним и похоронить как положено.

За последние сутки в Украине зафиксирован очередной "рекорд" по количеству заразившихся – 14575. Умерли 229 украинцев.

В связи с катастрофической ситуацией из-за вируса, уже с 21 ноября в Украине усиливают меры борьбы с нарушителями карантина. За пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты будут штрафовать.

Напомним, напуганная вирусом женщина шагнула в окно больницы.

Как сообщала Politeka, украинка так и не дождалась помощи, трагедия произошла на пороге больницы.

Также Politeka писала, что количество больной вирусом молодежи резко выросло, обнаружен опасный синдром.