Влада повинна всерйоз прописати правила, які будуть введені в разі локдауна, щоб захистити життя і здоров'я людей

Самі українці не поспішають дотримуватися карантину і часто наражають на небезпеку інших, заявив у коментарі виданню "Вголос" засновник Української медичної експертної спільноти Ігор Найда.

За його словами, поліція повинна максимально стежити за тим, як громадяни дотримуються обмежень.

"На превеликий жаль, українці-це народ, який не усвідомлює цінність свого і чужого здоров'я і життя. Ось у Києві люди тотально ходять без масок на вулиці. Якщо тобі на себе наплювати, то захисти інших. Але деякі українці не мають поваги до оточуючих, до їх стану здоров'я. Мої колеги розповідали, що навіть доходить до того, що безсимптомні інфіковані приходять в кафе, там сідають і відпочивають", – пояснив він.

При цьому, зазначає Найда, люди знають, що якщо почуваються нормально, то і з іншими нічого не трапиться. Таке порушення не повинно залишатися без уваги відповідних органів.

"Коли нарешті місцеві вибори закінчилися, то сподіваюся на те, що місцева влада не займатиметься популізмом, а врешті подбає про життя людей", – підкреслив лікар.

За останню добу в Україні зафіксовано 13 141 випадок нового зараження, 169 осіб померли від ускладнень, викликаних інфекцією.

Всього з початку пандемії вірус виявили у 758 тисяч українців, 12 717 осіб померли, 369 тисяч одужали.

Нагадаємо, карантин вихідного дня скасовано.

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