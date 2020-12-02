У столиці забили тривогу з приводу зникнення музиканта та аранжувальника Олександра Дерев'янка

Його не бачили вже майже 10 днів, і є підстави вважати, що його життя в небезпеці, передає "Київ Оперативний".

За інформацією автора, останній раз Олександра бачили в неділю 29 листопада близько 14.20 у лікарні №15 Подільського району за адресою Кирилівська, 107. Туди його привезла швидка з розбитою губою і підозрою на ЧМТ. За словами лікарів, він був нетверезий.

Коли йому надали допомогу і відпустили з лікарні, він пішов у невідомому напрямку, але додому так і не повернувся.

Поведінку Олександра в той день називають не властивою для нього.

"І це перша дивна обставина: всі, хто знає Олександра, підтвердять – він майже не вживає алкоголь", – йдеться в публікації.

Пізніше стало відомо, що про зникнення чоловіка ще 27 листопада заявили його учні, яких він навчав музиці.

"Тоді поліція відкрила квартиру – офіцери знайшли записку, встромлену в двері "Поїхав у відрядження. Телефонуйте!". Це друга дивна обставина. Олександр вже більше 10 років працює вдома. Відрядження у фрілансера? Плюс він уважно ставиться до свого здоров'я і точно не став би зайвий раз подорожувати в розпал епідемії", – підкреслюється в повідомленні.

До всього іншого, понад тиждень обидва його телефони поза зоною. До цього він щодня був на зв'язку.

Усіх, хто бачив чоловіка або може знати, де він перебуваэ, просять телефонувати за номером 063 129-74-99 або в поліцію - 102, або писати на email find.alex.de@gmail.com.

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